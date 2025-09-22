Они оказывали содействие в выдаче удостоверений на право управления маломерными судами без фактического прохождения аттестации

СМОЛЕНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Оперативники УФСБ совместно с полицией задержали сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по региону.

"Оперативники органов безопасности совместно с коллегами из полиции задержали главного государственного инспектора по маломерным судам - руководителя отделения ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области, а также старшего государственного инспектора - руководителя группы патрульной службы №2 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, должностные лица оказывали содействие в выдаче удостоверений на право управления маломерными судами без фактического прохождения теоретической и практической аттестации.

Как уточнили в СУ СК по региону, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).