КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Кавказский районный суд в Краснодарском крае по ходатайству следствия арестовал на время предварительного следствия мужчину, обвиняемого в убийстве трехлетней дочери. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Кавказский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры - два месяца", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуют в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. Ребенок проживал с матерью в Тихорецком районе, 50-летний отец девочки проживал отдельно от них. По предварительной версии следователей, 19 сентября мужчина забрал дочь из дома, сообщив ее матери, что поедет с ребенком в Кавказский район. Там было совершено убийство девочки. Чтобы отвести от себя подозрения, он сообщил матери ребенка, что девочку якобы похитили, затем они обратились в правоохранительные органы. Следователями была установлена причастность к совершению преступления мужчины, его задержали.