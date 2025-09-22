В Крыму при столкновении автомобиля и рейсового автобуса пострадали три человека

Ход проверки обстоятельств аварии контролирует прокуратура республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в Симферопольском районе Республики Крым, пострадали три человека: водитель и пассажиры легковой машины, сообщили в УМВД по региону.

"По предварительным данным, сегодня в 10:15 мск на автодороге Симферополь - Николаевка водитель автомобиля "Опель Зафира" при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество рейсовому автобусу КАВЗ, в результате чего произошло столкновение. В автобусе на момент происшествия находились восемь пассажиров, никто не пострадал. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Мальчику 2012 года рождения, который также ехал в легковом автомобиле, была оказана разовая медицинская помощь. Ход проверки обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Республики Крым.