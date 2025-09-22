Профессора университета имени Сеченова арестовали по делу о взятке

Сообщается, что Амину Гараеву заключили под стражу на 2 месяца

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы арестовал профессора Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И. М. Сеченова Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сроком на 2 месяца", - сказали в пресс-службе.

Амина Гараева в годы клинической ординатуры работала в 22-м отделении гинекологии Боткинской больницы. Позже работала в ряде других медицинских учреждений. В 2018 году в диссертационном совете РНИМУ им. Пирогова она защитила докторскую диссертацию. В Первом МГМУ им. Сеченова она преподает несколько дисциплин на кафедре общественного здоровья и здравоохранения имени Н. А. Семашко и имеет хорошие отзывы от студентов.