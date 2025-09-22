В Белгородской области из-за ударов БПЛА ВСУ ранены восемь мирных жителей

В Белгороде ранены двое мужчин, рядом с ними сдетонировали беспилотники, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Восемь мирных жителей получили различные ранения от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"Восемь мирных жителей получили различные ранения от ударов вражеских беспилотников. В Белгороде ранены двое мужчин - рядом с ними сдетонировали беспилотники. <…> Также в городскую больницу №2 г. Белгорода обратились еще две женщины, пострадавшие сегодня утром в результате атаки дрона в Белгороде", - написал он.

Гладков добавил, что у женщин диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы, также в Грайворонском районе ранения получил боец подразделения "Орлан". "Кроме того, трое мирных жителей, почувствовав ухудшение состояния после вчерашних атак беспилотников, обратились сегодня за медицинской помощью", - проинформировал губернатор Белгородской области.

По информации Гладкова, в Белгороде госпитализирована женщина, получившая баротравму 21 сентября в поселке Пролетарский Ракитянского района, а мужчине, который пострадал в этот же день в селе Муром Шебекинского округа, медики горбольницы Белгорода диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил он.

Гладков дополнил, что еще одна женщина пострадала вчера в селе Бочковка Белгородского района, сегодня она обратилась в больницу, где ей диагностировали баротравму.