Фигурант заключил государственный контракт на поставку щебня для строительства дороги Лабытнанги - Харп, а в августе 2024 года приобрел строительную технику, чтобы легализовать деньги

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, его подозревают в легализации около 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из коммерческих предприятий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению имуществом, в особо крупном размере). <...> С целью придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами, [фигурант] приобрел строительную технику для извлечения экономической выгоды", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с апреля по июнь 2024 года подозреваемый похитил деньги в размере около 20 млн рублей. Он заключил государственный контракт на поставку щебня для строительства дороги Лабытнанги - Харп, а в августе 2024 года приобрел строительную технику, чтобы легализовать деньги. Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.