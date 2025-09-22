Среди них ребенок, указал глава Донецкой Народной Республики

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Девять мирных жителей Донецкой Народной Республики, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии с учетом ночного обстрела Куйбышевского района столицы региона. В Ленинском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ тяжело ранен ребенок, девочка 2022 г. р., тяжелые ранения получила женщина 1999 г. р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1987, 1994, 1991 г. р.", - написал он.

Также в Центрально-Городском районе Горловки из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали сотрудники администрации Горловки - женщина и мужчина. В поселке Луганское городского округа Дебальцево в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Он отметил, что в Горловке повреждены девять жилых домов, школа, почта, котельная, здание администрации в Центрально-Городском районе города. В Донецке повреждена АЗС в Ленинском районе. ВСУ совершены 13 вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.