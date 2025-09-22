В Милане пострадали 60 полицейских в столкновениях с демонстрантами

В городе проходят акции в поддержку Палестины

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Манифестация в поддержку Палестины в Милане закончилась столкновениями с полицией. Как сообщает газета Corriere della Sera, травмы получили 60 полицейских, не менее 10 манифестантов задержаны.

Наиболее агрессивно настроенные активисты прорвали заграждения на центральном вокзале, что привело к временной остановке отправления поездов. Сама манифестация сопровождалась актами вандализма.

В Риме шествие, в котором приняли участие студенты, закончилось тем, что активисты заняли один из факультетов университета "Сапиенца". Этот жест носит больше символический характер, поскольку происходившие в тот момент защиты дипломов не были прерваны, пишет агентство ANSA.

О небольших инцидентах сообщается и в других городах, где прошли пропалестинские выступления. Все эти манифестации были увязаны с объявленной рядом профсоюзов забастовкой, которая коснулась общественного транспорта и образовательных учреждений. Участники забастовки протестуют против экономики войны, увеличения военных расходов и поставок оружия в зоны конфликта.