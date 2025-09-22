Их магнитуда составила 6,3 и 6,0

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Очередные землетрясения зарегистрированы в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Одно из них произошло в 214 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 19,3 км. Магнитуда составила 6,3.

Позднее сообщили еще об одном землетрясении в регионе. Оно произошло в 196 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 21,0 км. Магнитуда составила 6,0.

В новость внесены изменения (22:06 мск) - добавлена информация еще об одном землетрясении.