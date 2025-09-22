Речь идет о поставке в зону СВО 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало предъявляемым требованиям

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прокуратура просит рассмотреть в особом порядке дело главы группы компаний "Пикет", который является главным фигурантом расследования поставок некачественных бронежилетов в Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы.

"В суд поступило представление прокурора в отношении Есипова об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", - сказали в суде.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый - генеральный директор "Пикета" Андрей Есипов. Другими фигурантами стали финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как говорится в материалах дела, речь идет о поставке в зону специальной военной операции 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало предъявляемым требованиям. Размер причиненного ущерба составил около 2 млрд рублей.