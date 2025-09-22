Как указано в иске, право собственности ФНПР на общежитие, учебные корпуса, гостиницу и другие объекты было зарегистрировано с нарушениям

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ подала иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), на который, по версии ведомства, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) незаконно оформила право собственности. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы судебного дела.

Согласно иску, инициированному генпрокурором Игорем Красновым и поданному в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ответчиками выступают ФНПР и университет, третьими лицами привлечены ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов. В документе отмечается, что еще в советское время государство не передавало профсоюзам право собственности на объекты профсоюзной школы, созданной в 1926 году. Все последующие договоры передачи имущества между профсоюзными организациями прокуратура считает ничтожными.

Как указывается в иске, право собственности ФНПР на общежитие, учебные корпуса, гостиницу и другие объекты было зарегистрировано с нарушениями. Генпрокуратура утверждает, что ректор "на протяжении десятилетий использует для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета". По данным надзора, при выручке вуза до 1 млрд рублей в год Запесоцкий заявлял убытки, чтобы получать финансирование из бюджета, а затем выводил средства на непрофильные расходы.

В материалах иска говорится, что с 2012 года объем бюджетных субсидий университету составил 3,2 млрд рублей, часть из которых, как утверждает надзор, ректор вывел через аффилированные компании.

Помимо этого, руководство вуза вывело средства университета в объеме более 670 млн рублей, инвестировав их в зарубежные бизнес-проекты и недвижимость во Франции, отмечается в иске.

Генпрокуратура просит истребовать в собственность государства недвижимость учебного заведения, а также наложить арест на имущество до вынесения судом решения.