Глава СК дал соответствующее поручение руководителю СУ СК России по региону Владимиру Кулакову

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения девочки группой подростков на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в СК России по региону.

Накануне в СМИ появилась информация и кадры, на которых группа девочек-подростков избивает свою сверстницу.

"Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", - рассказали в ведомстве.