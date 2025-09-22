Один из них является первым заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Александр Масло

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Трое муниципальных чиновников, работающих в Елизовском округе в настоящий момент и ранее, задержаны на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Правительство региона оказывает содействие следствию в расследовании дел, по которым на Камчатке задержаны трое муниципальных чиновников. Двое работают в органах власти на территории Елизовского округа, третий трудился там годом ранее. Город Елизово неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. Мы проводим большую работу по выявлению подобных проявлений. В этом случае оказываем всяческое содействие следствию. Борьба с коррупцией - один из важнейших приоритетов. Здесь нет и не может быть неприкосновенных, невзирая на то, какую должность они занимают", - приводятся в сообщении слова начальника отдела по профилактике коррупционных и иных нарушений администрации губернатора Камчатского края Жанны Хмелевской.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти региона, один из задержанных - первый заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Александр Масло. Правоохранительные органы от официальных комментариев пока воздерживаются.