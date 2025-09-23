Движение ограничили по двум полосам

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом и двумя автомобилями в Иркутске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

"ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутного микроавтобуса, г. Иркутск, Академический мост. Пострадали семь человек. Движение ограничено по двум полосам", - говорится в сообщении.

В СУ СК РФ по Иркутской области ТАСС сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".