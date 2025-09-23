Ходатайство было принято

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" просит следствие наложить обеспечительные меры на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевшей стороны Игорь Трунов.

"Просим Следственный комитет РФ принять срочные меры для наложения ареста на имущество владельцев компании Crocus Group, АО "Крокус", ЧОП "Крокус профи", АО "Крокус интернешнл" с целью обеспечения прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства, добавив, что ходатайство было принято.

По его словам, обслуживание системы пожаротушения, а также системы контроля управления доступом, обеспечивающей открывание эвакуационных выходов, осуществлялось в том числе АО "Крокус", оказание неограниченному количеству лиц по предоставлению культурно-зрелищных мероприятий в здании "Крокус сити холл" осуществлялось Crocus Group, а охрану здания осуществляло частное охранное предприятие "Крокус профи".

Уголовное дело по ст. 238 УК РФ было возбуждено 25 марта 2024 года в отношении неустановленных лиц по факту соответствующих обращений в следственные органы. По данным адвоката Игоря Трунова, четверо террористов "после устроенной ими бойни с целью убийства оставшихся в живых облили принесенной с собой горючей жидкостью мебель и стены здания концертного зала "Крокус" и подожгли". В результате совершения террористического акта погибло не менее 139 человек, из которых 3 ребенка, пострадало от ранений и ожогов не менее 121 человека, в том числе 11 детей.

По данным следствия, после возгорания помещения зрительного зала штатная система пожаротушения не сработала, в результате чего огонь своевременно не был потушен и вследствие применения при строительных и отделочных работах пожароопасных строительных материалов быстро распространилось на другие помещения. "После начала эвакуации большая часть зрителей и посетителей концертного зала "Крокус сити холл" не смогли своевременно покинуть помещения в связи с тем, что часть эвакуационных выходов была заперта", - говорится в заявлении Трунова, которое есть в распоряжении ТАСС. Как отметил защитник, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, не менее 45 человек умерли от воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения.