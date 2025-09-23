Сотрудники ФСБ России задержали троих подозреваемых

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Организаторы канала незаконной миграции из Новосибирска и Петропавловска-Камчатского, пытавшиеся скрыться от уголовного преследования путем выезда в республику Центральной Азии, задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского управления ФСБ России.

Установлено, что трое подозреваемых, также находившихся в России незаконно, оформляли приезжим гражданам фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в нашей стране свыше установленного срока. Подложные документы иностранцы использовали для работы на строительных объектах Камчатского края.

"Следствием органов безопасности в отношении троих участников преступной группы возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Незаконно легализованные ими мигранты задержаны и помещены в центр временного содержания иностранных граждан. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК России (использование заведомо подложного документа).