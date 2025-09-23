При столкновении загорелись два автомобиля

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Столкновение трех фур и "Газели" с возгоранием произошло на трассе "Иртыш" в Новосибирской области, которая перекрыта из-за ДТП. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, в аварии погиб один человек.

Ранее в пресс-службе Сибуправтодора сообщили о перекрытии трасс Р-254 "Иртыш" на 1176-м км.

"По предварительной информации, 23.09.2025 около 08:00 (04:00 мск) на 1180-м км автодороги Р-254 на территории Барабинского района произошло столкновение четырех транспортных средств: трех фур и "Газели". На месте ДТП умер водитель "Газели", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при столкновении загорелись одна из фур и "Газель", в настоящее время пожар потушен.