Фигуранты заключали фиктивные браки с участниками СВО ради выплат

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи обвиняют порядка пяти жителей Ханты-Мансийского автономного округа в хищении около 30 млн рублей путем заключения фиктивных браков с участниками СВО ради выплат. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК России по Югре.

"По версии следствия, в 2024 году жительница Нижневартовска и члены преступной группы подыскивали одиноких мужчин, проживавших в Нижневартовске, и убеждали их заключать контракты о прохождении военной службы, после чего оформляли с ними фиктивные браки и доверенности на управление финансами. Положенные военнослужащим выплаты обвиняемые присваивали себе. Сумма незаконно присвоенных обвиняемыми денежных средств составляет порядка 30 млн рублей. Они проходят фигурантами в серии преступлений по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, фигуранта обвиняется в том, что с 2022 года по 2024 год подыскивала граждан, имевших долги по коммунальным платежам и неспособных к их погашению в силу сложного финансового положения. Четверым жителям Нижневартовска она предложила свою помощь в продаже квартир, погашении долгов и покупке недвижимости в другом регионе. При этом по факту потерпевшие переселялись в жилые помещения, стоимость которых была значительно ниже их квартир в Нижневартовске, а разница в цене им не выплачивалась.

В отношении организатора преступной схемы и четверых соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще ряда соучастников, в том числе выступавших в роли фиктивных жен, избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Преступления выявлены сотрудниками УМВД России по Югре.