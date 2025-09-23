Его высота составила до 4 км над уровнем моря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Длина пеплового шлейфа от вулкана Ключевского на Камчатке превысила 100 км. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 4 км над уровнем моря протянулся на 110 км на восток-юго-восток от вулкана Ключевской", - говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.