Сумма растраты составила 15 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска приговорил бывшего руководителя Федерального сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Бориса Баранкина к шести годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"К шести годам колонии суд приговорил экс-директора красноярского филиала Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России за растрату 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что Баранкину также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей. Представительница фирмы - поставщика лекарств приговорена к четырем годам условно.

По информации ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, с 1 сентября 2018 по 11 мая 2021 года Баранкин и другие фигуранты дела - замруководителя центра по страховой и внебюджетной деятельности (супруга Баранкина), заведующая аптекой - провизор, а также представитель коммерческой компании - осуществляли частичную подмену лекарственных препаратов для нужд пациентов при их поставке в адрес центра на иные лекарства. Медикаменты оплачивались за счет денежных средств, выделенных Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Сам Баранкин просил на суде оправдать его. "Я долго руководил лучшим медучреждением региона, всю жизнь хожу и ходил по земле. А мои сотрудники хотели переложить свои проблемы со своей больной головы на здоровую. Зря я не передал сразу в следственный орган сведения, которые узнал. Каюсь, что не досмотрел", - процитировали его слова в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении супруги Баранкина рассматривается в суде. В отношении провизора аптеки в июне 2024 года вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,9 млн рублей.

Второе дело Баранкина

Ранее сообщалось, что в отношении Баранкина было возбуждено второе уголовное о получении взяток. 15 января 2025 года в правоохранительных органах сообщили, что Баранкин после своего задержания по второму уголовному делу пытался совершить суицид в изоляторе временного содержания, после чего был госпитализирован и находился в коме. Когда состояние его здоровья улучшилось, он был заключен под стражу.

По версии следствия, с 2017 по 2023 год он получил взятки от директора коммерческой фирмы на сумму более 16,5 млн рублей. Фирма выбиралась в качестве поставщика медицинских изделий для центра. Всего было заключено более 85 контрактов. Как уточнили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, второе дело находится в завершающей стадии расследования.