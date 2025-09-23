В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи установили причастного к убийству, совершенному в Москве в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <...> По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность жителя столицы к совершенному преступлению. С ними проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 декабря 2004 года фигурант на аллее возле дома на улице Барышихе не менее четырех раз выстрелил из пистолета ПМ в своего знакомого, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший умер на месте.

Как пояснили в главке, убийца был установлен в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых. Правоохранители тщательно проанализировали материалы уголовного дела, повторно допросили свидетелей. На допросе один из свидетелей рассказал, что в 2004 году работал таксистом и в день происшествия привез фигуранта по указанному адресу.