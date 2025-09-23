Медики удалили пациентке здоровую почку

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии возбудили уголовное дело после того, как в одном из медучреждений Улан-Удэ пациентке по ошибке удалили здоровую почку. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.

Ранее в социальных сетях появилась информация о врачебной ошибке.

"По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сообщили в ведомстве.