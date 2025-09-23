Фигурантов задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Самарской области россиянина и его сына по подозрению в совершении диверсий с 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России - отца и сына, 1970 и 1992 г. р., причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 гг. диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области", - сообщили в ФСБ.

Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару. Установлено, что в июне 2022 года молодой человек выехал за рубеж, где в мессенджере Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству путем подготовки и совершения терактов и диверсий на территории РФ. Вернувшись в Россию, он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды. "Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера", - сообщили в ФСБ.

В ходе допроса они дали признательные показания о совершении подрывов в Самарской области: в июле 2023 года - магистрального газопровода в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024-го - железнодорожных мостов через реки Чапаевку и Самару, а также о причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года совершен подрыв трансформаторной подстанции АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 281 (диверсия), ст. 205.5 (участие в деятельности терорганизации) и ст. 275 (госизмена) УК РФ. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ России подчеркнули, что спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp по поиску быстрого заработка. "Вместе с тем все их преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся помогать противнику, получают длительные тюремные сроки", - предупредили в ФСБ.