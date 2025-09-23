Диверсант в Самарской области при задержании ударил себя ножом

Мужчину доставили в больницу, где он дал первые показания

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В Самарской области один из задержанных за совершение диверсий при задержании ударил себя ножом. Это следует из видео ФСБ России.

Молодого человека задержали сотрудники Росгвардии, при досмотре его сумки они увидели пластиковые коробочки, в которых находились платы и микросхемы, после чего на место вызвали полицию. "Этот гражданин достал откуда-то нож и начал себя бить в живот", - рассказал сотрудник Росгвардии. Задержанного доставили в больницу, где он дал первые показания.

На вопрос, зачем он ударил себя ножом, мужчина ответил, что он "против зла", которое ему причинила "система".

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ России, в Самарской области по подозрению в совершении диверсий задержаны россиянин 1970 г. р. и его сын 1992 г. р. Они причастны к подготовке и совершению в 2023-2025 годы диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры области. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

В ходе допроса они дали признательные показания о совершении подрывов в Самарской области: в июле 2023 года - магистрального газопровода в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024-го - железнодорожных мостов через реки Чапаевку и Самару, а также о причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года совершен подрыв трансформаторной подстанции АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод". Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 281 (диверсия), ст. 205.5 (участие в деятельности терорганизации) и ст. 275 (госизмена) УК РФ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.