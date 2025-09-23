Пострадали 15 человек

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в турецкой Аланье (провинция Анталья), пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии.

Как сообщает агентство IHA, авария произошла на трассе в районе населенного пункта Конаклы около 09:10 (совпадает с мск). Принадлежащий частной компании туристический автобус врезался в двигавшийся в попутном направлении пассажирский микроавтобус.

На место инцидента оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшие направлены в больницы.