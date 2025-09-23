Зарегистрировали 19 административных правонарушений

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция выявила нелегальных мигрантов при проведении банкета на 620 человек в поселке Солонцы под Красноярском. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из УФСБ по краю, МУ МВД "Емельяновский", при силовой поддержке бойцов спецназа управления Росгвардии по краю провели проверку в банкетном зале п. Солонцы с целью выявления незаконно прибывших иностранных граждан, а также тех, кто может быть причастен к обороту наркотиков. Полицейские проверили 620 человек, 210 из которых - иностранцы. Запрещенных к свободному обороту предметов или веществ при них обнаружено не было", - сообщили в главке, добавив, что 26 человек были доставлены в полицию, восемь из них находились в России нелегально. В полиции не уточнили, какой праздник отмечался на банкете.

Зарегистрировано 19 административных правонарушений - "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда и пребывания в РФ"; "Нарушение иммиграционных правил"; "Нарушение правил пребывания в РФиностранных граждан и лиц без гражданства". Также полицейские собрали три материала по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). По данному факту проводится проверка.