Артем Красулин обвиняется по делу о посредничестве во взяточничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сентября. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд признал сына экс-депутата Заксобрания Карелии Артема Красулина виновным по делу о посредничестве во взяточничестве и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 6 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Карелии.

"Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Артема Красулина. Он осужден по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) <...>. Суд приговорил Артема Красулина к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 6 млн рублей", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что с февраля по май 2024 года подсудимый оказал своему отцу Виталию Красулину содействие в передаче должностному лицу УФСБ России по Карелии взятки в общей сумме 600 тыс. рублей за информирование о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении Виталия Красулина и об их результатах. При передаче части средств в размере 200 тыс. рублей фигурантов задержали сотрудники УФСБ и МВД России по региону.

В июне Петрозаводский городской суд приговорил экс-депутата Заксобрания Карелии Виталия Красулина к четырем годам колонии строгого режима, ему также был назначен штраф в размере 9 млн рублей.