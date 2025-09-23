Вторым задержанным стал экс-глава предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы "Объединенной теплоснабжающей компании", являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артем Носков и экс-руководитель компании Антон Боликов задержаны по делу о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В понедельник стало известно о проведении оперативных мероприятий в екатеринбургском офисе "Облкоммунэнерго".

"22 сентября правоохранительными органами в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве (хищение бюджетных денежных средств в рамках концессионных соглашений) по местам жительства и работы руководителей АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК" проведены обыски. Действующий и бывший руководители Носков А. С. и Боликов А. А. задержаны", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что задержанные допрошены.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что прокомментирует ситуацию позже. "Комментарии на данном этапе разбирательства пока преждевременны, мы вернемся к этой теме, как только будут итоги", - сказал он.

В "Облкоммунэнерго" также пока не комментируют ситуацию.

Ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и в качестве третьего лица его бывшая жена - Ирина Чемезова.