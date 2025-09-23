В селе Усть-Кулом в Коми произошла вспышка сальмонеллеза

Источником инфекции стала птицеводческая продукция

СЫКТЫВКАР, 23 сентября. /ТАСС/. Вспышка сальмонеллеза произошла в образовательных учреждениях села Усть-Кулом Республики Коми. Источником инфекции стала птицеводческая продукция, сообщила администрация района.

"В селе Усть-Кулом в детских образовательных учреждениях произошла вспышка сальмонеллеза. Источником инфекции явилась птицеводческая продукция: тушка цыпленка-бройлера "Благояр". Изготовитель ООО "Шекснинская птицефабрика" <…>. Данная продукция поступила в детские общеобразовательные учреждения через известного поставщика", - сообщила администрация района со ссылкой на территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

На данный момент проводится работа по снятию с оборота опасной продукции, в первую очередь в детских садах и школах.

По данным муниципалитета, учебная деятельность приостановлена, так как "мероприятия по разобщению организованных детских коллективов являются единственной мерой по исключению дальнейшего распространения механизмов и факторов передачи инфекции".