На Херсонщине при обстреле ВСУ пострадали три человека

Повреждены больница и автомобиль скорой

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Здание больницы и автомобиль скорой помощи повреждены в Новой Збурьевке Херсонской области в результате обстрела ВСУ, трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Вследствие киевской агрессии за последние сутки пострадали три мирных жителя Херсонской области. В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин - 1964, 1970 и 1998 года рождения. Пострадавшие перевезены на лечение в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Сальдо, в Голой Пристани повреждено административное здание "Херсоноблгаза", жертв нет.

"В результате обстрела жилого сектора частично разрушен жилой дом в Великих Копанях, никто не пострадал. В Великой Лепетихе из-за целенаправленного удара БПЛА с термитным зарядом сгорел газовый резервуар на автогазозаправочной станции. Сотни окрестных жителей остались без возможности заправлять личный и служебный автотранспорт поблизости от своих домов или работы", - отметил глава Херсонщины.

ВСУ также обстреляли Алешки, Днепряны, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху и Новую Каховку.