23 сентября, 11:48
Военная операция на Украине

На Херсонщине при обстреле ВСУ пострадали три человека

Повреждены больница и автомобиль скорой

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Здание больницы и автомобиль скорой помощи повреждены в Новой Збурьевке Херсонской области в результате обстрела ВСУ, трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Вследствие киевской агрессии за последние сутки пострадали три мирных жителя Херсонской области. В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин - 1964, 1970 и 1998 года рождения. Пострадавшие перевезены на лечение в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Сальдо, в Голой Пристани повреждено административное здание "Херсоноблгаза", жертв нет.

"В результате обстрела жилого сектора частично разрушен жилой дом в Великих Копанях, никто не пострадал. В Великой Лепетихе из-за целенаправленного удара БПЛА с термитным зарядом сгорел газовый резервуар на автогазозаправочной станции. Сотни окрестных жителей остались без возможности заправлять личный и служебный автотранспорт поблизости от своих домов или работы", - отметил глава Херсонщины.

ВСУ также обстреляли Алешки, Днепряны, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху и Новую Каховку. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область