Речь идет о незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов общепита

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи подозревают бывшего заместителя главы администрации Волгодонска Ростовской области - главного архитектора в превышении полномочий при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов общепита, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя главы администрации города Волгодонска по строительству и председателя комитета по градостроительству и архитектуре администрации города Волгодонска - главного архитектора, связанная с превышением должностных полномочий при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на территории муниципального образования "город Волгодонск", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2024 года одна из фирм завершила строительство четырех объектов общепита в Волгодонске с нарушением проектно-сметной документации. В январе 2025 года руководитель фирмы обратился в комитет по градостроительству и архитектуре администрации Волгодонска за выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию. Чиновники, зная о нарушениях, выдали документ. В результате из муниципальной собственности был изъят земельный участок кадастровой стоимостью почти 16 млн рублей. Фирма получила право без торгов выкупить арендуемый участок за 4 млн рублей.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).