На Амуре столкнулись два маломерных судна

Пострадали два человека

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Два маломерных судна столкнулись на Амуре у Хабаровска, пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"На реке Амур в районе села Краснореченское Хабаровского района Хабаровского края на катер "Амур", на борту которого находились двое мужчин, осуществлен наезд иным судном. В результате произошедшего мужчины получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь. Катер "Амур" получил повреждения, его размер устанавливается", - говорится в сообщении.

Управлявший другим судном скрылся с места происшествия. Его ищут.

Следователи проводят процессуальную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).