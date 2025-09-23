ТАСС: владельца "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва задержали

В Москве провели обыски по местам жительства и офисов бенефициаров компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Владелец "Облкоммунэнерго" Алексей Бобров доставлен в Екатеринбург и задержан. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"В Москве проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по ст. 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия.

Ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и в качестве третьего лица его экс-супруга Ирина Чемезова.