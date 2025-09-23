Руководителю сообщества также назначили штраф в 700 тыс. рублей

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Псковский областной суд вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, которые занимались производством мефедрона в особо крупном размере на территории Псковской и Рязанской областей. Осужденным назначено от 16 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковским областным судом постановлен приговор в отношении четырех граждан РФ и гражданина Украины, которые в составе преступного сообщества совершили незаконное производство мефедрона в особо крупном размере на территории Псковской и Рязанской областей. В Рязанской области было произведено 171 кг, в Псковской области - 147 кг. Осужденные приговорены к длительным срокам лишения свободы, от 16 до 19 лет, в колонии строгого режима. Руководителю преступного сообщества также назначен штраф в размере 700 000 рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, один из фигурантов дела руководил структурным подразделением, входящим в преступное сообщество. Он также пытался скрыть другие преступления и обеспечить свою преступную деятельность, для чего использовал поддельный паспорт гражданина РФ.