Для их поиска привлекли специалистов Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России и вертолет

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Шесть пастухов, отправившиеся на перегон 2 тыс. овец, пропали в Лакском районе Дагестана. К поискам привлечен вертолет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"В Лакском районе Дагестана шесть пастухов вышли на перегон 2 тыс. овец из населенного пункта Бурщи в горной местности. С 19 сентября люди не выходят на связь. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены специалисты Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России и вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

В этом районе отмечался ранний снегопад. Ранее в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона журналистам сообщили, что в высокогорных районах Дагестана из-за снега раньше срока начался перегон скота на зимние пастбища.