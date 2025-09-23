Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Жители одного из домов в Москве приняли за взрыв использование подростками пиротехники.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в полицию поступило сообщение о хлопке около жилого дома на улице Соловьиная Роща. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, установлено, что подростки использовали пиротехническое изделие. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к инциденту.

Ранее в Сети появилась информация, что местные жители слышали, как неизвестный предмет сдетонировал в районе Куркино рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща. Отмечалось, что территорию оцепили.