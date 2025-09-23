Суд обязал Вологодский музей-заповедник возвратить памятник предпринимателю Ложеницыной, а она должна вернуть музею 10,5 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд оставил в силе решение о недействительности контракта на поставку памятника Иосифу Сталину, который был установлен в декабре 2024 года на территории дома-музея "Вологодская ссылка" в Вологде, где Сталин отбывал ссылку в 1911-1912 годах. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Оно вступит в законную силу со дня принятия постановления апелляционного суда в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным суда, в сентябре 2024 года Вологодский государственный музей-заповедник и индивидуальный предприниматель Екатерина Ложеницына заключили контракт на поставку памятника для модернизации экспозиции музея "Вологодская ссылка". Цена контракта составила 10,5 млн рублей. Закупка проведена у единственного поставщика на основании федерального закона о госзакупках, что допускается только в исключительных случаях. Прокуратура, посчитав, что закупка у единственного поставщика была неправомерной, а цена контракта завышенной, обратилась в арбитражный суд с иском о признании контракта недействительным.

Суд согласился с мнением прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме. Кроме того, суд применил последствия недействительности сделки и обязал Вологодский музей-заповедник возвратить памятник предпринимателю Ложеницыной, а она должна вернуть музею 10,5 млн рублей. Комментируя ситуацию, губернатор области Георгий Филимонов назвал происходящее правовыми нюансами, сам объект вне обсуждения и "будет стоять".

Бронзовый монумент Сталину в человеческий рост установили в центре Вологды по инициативе регионального отделения КПРФ. Губернатор инициативу поддержал и принял участие в церемонии открытия. В Вологодской области установлено три памятника Сталину - в Вологде, в поселке Кадуй и в городе Никольске. Как сообщал глава региона, прорабатывается вопрос установки в Череповце скульптурной композиции с известным ученым-металлургом Иваном Бардиным и Сталиным.