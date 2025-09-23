По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что она перепутала педали газа и тормоза

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Водитель легковой машины влетела в остановку общественного транспорта на Матвеевской улице на западе Москвы, перепутав педали газа и тормоза.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, ДТП на Матвеевской улице произошло в 15:30. "По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением и совершила выезд на тротуар с последующим наездом на препятствие. В результате дорожной аварии пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что водитель легковой машины врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что она перепутала педали газа и тормоза.