СОФИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Калину Сакскобургготскую, дочь бывшего премьер-министра Болгарии (2001-2005) и наследника болгарских царей Симеона Сакскобургготского, болгарский суд окончательно признал виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте газеты "Сега" ("Сейчас").

Ее приговорили к восьми месяцам заключения условно и штрафу в 200 левов (около €100), кроме того, она обязана выплатить 17 953 лева (около €9 тыс.) за автомобиль, которым она управляла.

Дочь болгарского царя была задержана полицией 19 августа 2023 года после незначительного ДТП. Во время маневров при парковке она ударила другой автомобиль, проведенные на месте происшествия тесты показали, что Калина управляла автомобилем после употребления алкоголя, в ее анализах были зафиксированы 1,5 промилле алкоголя.