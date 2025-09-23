Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который на питбайке сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Сергиевом-Посаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД рассказали, что накануне вечером около одного из домов, расположенных на Новоугличском шоссе, юноша, управляя питбайком, сбил 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия. "В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение", - добавили в главке.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.