Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования дел, совершаемых с использованием информационных технологий

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. уголовных дел, связанных с IT-преступлениями, направлено в суды в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.

"В текущем году следственными органами ведомства направлено в суд 5 643 дела о преступлениях, совершенных с использованием ИКТ, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди них более тысячи дел о таких преступных деяниях, совершенных в отношении детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что обеспокоенность вызывает количество преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных при помощи современных технологий.

"В текущем году направлено в суд 574 дела о таких преступлениях", - сказали в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что также темой обсуждения на совещании стало вовлечение подростков в сетевом пространстве, в частности его теневых сегментах, в сбыт и распространение наркотических средств.