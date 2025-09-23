По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей после размещения в сети информации о вовлечении матерью своего ребенка в употребление наркотических веществ. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео и сведения о том, что якобы в Энгельсе мать вовлекла своего девятилетнего сына в употребление наркотиков. "Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в управлении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудники надзорного органа организовали проверку. "По результатам при наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", - добавили в пресс-службе.

В следственном управлении СК РФ по региону добавили, что, помимо ст. 156 УК РФ, возбуждено дело по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств).