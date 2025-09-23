Блогера обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде содержания под стражей для блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) по новому уголовному делу поступило в Хорошевский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал материалы об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Каца, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента)", - сообщили в суде.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Как установил тогда суд, 3 апреля 2022 года Кац, находясь за пределами России, на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Согласно официальной информации Минобороны РФ, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются.