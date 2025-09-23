Екатерина Бурнашкина родила ребенка на территории аэропорта, оставила его в одном из помещений, а затем собиралась улететь в Россию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Павлово-Посадский суд Московской области лишил родительских прав россиянку Екатерину Бурнашкину, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта турецкой Антальи сразу после родов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил иск органов опеки к Бурнашкиной о лишении ее родительских прав", - сообщили в суде. Заседание прошло в закрытом режиме.

Екатерина Бурнашкина лично присутствовала на заседании суда.

Она обжалует решение суда о лишении ее родительских прав, сообщила ее представитель Виктория Елисеева.

"Мы не согласны с решением суда, лишившего Бурнашкину родительских прав, и подадим жалобу на него в установленном порядке", - сказала она.

Она была задержана 13 октября 2024 года в Анталье. Там она родила ребенка на территории аэропорта, оставила его в одном из помещений, а затем собиралась улететь в Россию. В феврале уголовный суд Антальи приговорил ее к 15 годам заключения. Защита россиянки подала апелляцию, после чего 9 июля суд освободил ее из-под стражи. В Электростали в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).

Ребенок находится в гостевой приемной семье в Подмосковье.