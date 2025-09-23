Мособлсуд вновь отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Митволя

Осужденному осталось полгода до отбытия срока наказания

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский областной суд отклонил жалобу на постановление об отказе об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по уголовному делу о хищении при строительстве метро в Красноярске. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, до отбытия срока наказания осужденному осталось полгода.

"Постановление Коломенского городского суда Московской области [об отказе в условно-досрочном освобождении] в отношении осужденного Олега Митволя изменить, исключить из характеристики прокурора опосредствованную оценку осужденного, в остальной части оставить без изменений", - говорится в решении апелляционной инстанции. Ранее было отклонено аналогичное ходатайство адвокатов Митволя, как и прошение о помиловании экс-замглавы Росприроднадзора.

Сам Митволь участвовал в заседании по видеосвязи из колонии. По словам Митволя, его ежемесячный заработок в колонии составляет 15 тыс. рублей. "Мне понадобится более девяти тысяч лет, чтобы погасить ущерб в 951 млн рублей", - подчеркнул осужденный.

Митволь отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области, а в случае освобождения он "гарантированно будет трудоустроен", говорится в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС. Его защитники мотивировали ходатайство об УДО тем, что он отбыл более 3/4 срока, за период отбывания наказания нарушений режима содержания не допускал, взысканий не имеет, трудоустроен заведующим хозяйством клуба ИК-6, "к труду относится положительно, порученные задания выполняет в срок и качественно", администрацией учреждения характеризуется исключительно положительно, за период отбывания наказания имеет одно поощрение, "раскаивается в содеянном, добросовестно выполняет поставленные перед ним администрацией учреждения задачи", и для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.

Кроме того, приговором суда в качестве смягчающего вину обстоятельства признано частичное возмещение им ущерба, причиненного преступлением, также в целях возмещения материального ущерба судом наложен арест и обращено взыскание на принадлежащую Митволю квартиру и деньги. Потерпевшие не представили возражений против УДО Митволя.

Вместе с тем, по данным суда, Митволь трудоустроен и "к возложенным на него обязанностям и поставленным администрацией ИК задачам относится посредственно, усердия не проявляет, требует периодического контроля со стороны администрации", хотя и не имеет взысканий, к дисциплинарной ответственности не привлекался, в конфликтных ситуациях замечен не был.

О приговоре по делу о строительстве метро

Олег Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ), был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Позднее Железнодорожный районный суд отказал в замене наказания на принудительные работы. В июле 2024 года Митволь был этапирован в колонию в Московской области. В ноябре прошлого года Коломенский городской суд Московской области отказался удовлетворять ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

Работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. В 2019 году краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проекта. Строительство первой линии метро должно завершиться в 2026 году.