Площадь возгорания составила 200 кв. м

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на производстве по утилизации отходов в городе Георгиевске на Ставрополье. На открытой территории загорелся мусор на площади 200 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В городе Георгиевске на улице Октябрьской на производстве по утилизации отходов, по предварительной информации, на открытой территории происходит горение твердых бытовых отходов на площади 200 кв. м. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

В тушении возгорания задействованы 19 человек и 6 единиц техники. В 17:56 пожарные ликвидировали открытое горение. Позже пожар был полностью потушен.

В новость внесены изменения (18:20, 19:02 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения, полной ликвидации пожара.