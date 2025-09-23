Росреестру также запрещено регистрировать права на здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал восемь объектов недвижимости по иску Генпрокуратуры к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП), следует из материалов дела в картотеке суда.

"Наложить арест на общежитие на 1 200 мест и учебный корпус площадью 46 417,7 кв. метров, нежилое здание корпуса №3 площадью 490, 7 кв. м, нежилое здание танцевального павильона площадью 205,2 кв. метров, нежилое здание корпуса №4 площадью 894,6 кв. метров, нежилое здание гаража площадью 198,6 кв. метров, нежилое здание трансформаторной подстанции площадью 40,1 кв. метров, нежилое здание учебно-бытового корпуса с гостиницей площадью 7 045,4 кв. метров, - нежилое здание котельной площадью 262,2 кв. метров", - говорится в определении суда.

По решению суда, Росреестру запрещено регистрировать права на здания. Первое заседание суда должно состояться 20 ноября.

Об иске

Как ранее сообщал ТАСС, согласно иску, инициированному генпрокурором Игорем Красновым и поданному в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ответчиками выступают ФНПР и университет, третьими лицами привлечены ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов.

Как указывается в иске, право собственности ФНПР на общежитие, учебные корпуса и другие объекты было зарегистрировано с нарушениями. Генпрокуратура утверждает, что ректор "на протяжении десятилетий использует для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета". По данным надзора, при выручке вуза до 1 млрд рублей в год Запесоцкий заявлял убытки, чтобы получать финансирование из бюджета, а затем выводил средства на непрофильные расходы.