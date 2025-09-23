Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электросветильника

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Два ребенка двух и четырех лет погибли в результате пожара в квартире дома в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"23 сентября пожар произошел в подмосковном Подольске, в многоквартирном доме. Мать оставила запертыми в квартире детей двух и четырех лет, а сама находилась у соседей этажами выше. В ходе тушения пожара спасателями эвакуированы двое детей в бессознательном состоянии. К сожалению, спасти их не удалось", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электросветильника, закрепленного над изголовьем кровати.

В прокуратуре Московской области уточнили, что возгорание произошло около 10:00 мск в многоквартирном доме во Флотском проезде.

Как добавили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК России, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мать погибших детей задержана. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемой.