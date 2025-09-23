В Благовещенске подростки похитили имущество со склада с помощью для СВО

Заведено уголовное дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении подростков, которые проникли на склад, предназначенный для сбора гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, и похитили имущество. Об этом сообщает следственное управление СК России по Амурской области в Telegram-канале.

"Расследуется уголовное дело по подозрению группы несовершеннолетних в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). По данным следствия, группа несовершеннолетних 2009 и 2011 годов рождения незаконно проникла в складское помещение, предназначенное для сбора гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, занимаемое на условиях возмездной аренды группой добровольной помощи фронту "Вместе мы - сила.28", где повредили и похитили имущество, причинив ущерб в крупном размере", - говорится в сообщении.

УМВД России по Амурской области сообщает в Telegram-канале, что похищенное имущество возвращено законным владельцам. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.