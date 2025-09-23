Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет одного месяца до семи лет шести месяцев

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда приговорил шестерых жителей области к лишению свободы на длительные сроки в колонии строгого режима по делу об организации контрабанды более 285 кг янтаря с территории Калининградской области. Об этом сообщила прокуратура области.

"Прокуратура Ленинградского района города Калининграда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении шести жителей региона. Они признаны судом виновными по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в 2023 году подсудимые в составе организованной преступной группы незаконно переместили через таможенную границу янтарь весом более 285 кг, скрыв его в прицепе грузового автомобиля.

"Преступные действия указанных лиц пресечены сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, из незаконного оборота изъят янтарь общей стоимостью более 2,9 млн рублей", - говорится в сообщении. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет одного месяца до семи лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.